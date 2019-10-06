"Ювентус" обыграл "Интер" благодаря голу Игуаина

В матче 7-го тура "Интер" на своем поле проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2. Победу туринскому клубу принесли голы Дибалы и Игуаина. В составе миланцев отличился Мартинес.

Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, оттеснив "Интер" на вторую позицию.

"Интер" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)

Голы: Дибала, 4 - 0:1, Мартинес, 18 (с пенальти) - 1:1, Игуаин, 80 - 1:2

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Годин (Бастони, 54), Лукаку, Мартинес.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Матюиди, Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески (Игуаин, 62), Дибала (Джан, 71), Роналду.

Не пропустите: "Болонья" - "Лацио" - 2:2, "Аталанта" - "Лечче" - 3:1, "Рома" - "Кальяри" - 1:1 (видеообзоры). | http://soccernews.ru