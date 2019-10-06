"Ювентус" обыграл "Интер" благодаря голу Игуаина

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"Ювентус" обыграл "Интер" благодаря голу Игуаина

В матче 7-го тура "Интер" на своем поле проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2. Победу туринскому клубу принесли голы Дибалы и Игуаина. В составе миланцев отличился Мартинес.

Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, оттеснив "Интер" на вторую позицию.

"Интер" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Дибала, 4 - 0:1, Мартинес, 18 (с пенальти) - 1:1, Игуаин, 80 - 1:2

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Годин (Бастони, 54), Лукаку, Мартинес.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Матюиди, Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески (Игуаин, 62), Дибала (Джан, 71), Роналду.

Не пропустите: "Болонья" - "Лацио" - 2:2, "Аталанта" - "Лечче" - 3:1, "Рома" - "Кальяри" - 1:1 (видеообзоры). | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Прогноз Мухомора : 1-1.Реальность : 1-2

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Литвалду опять без пенальти?)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Предголевая передача есть))

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2 Ювентус Ювентус 6 16
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
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