"Ювентус" обыграл "Интер" благодаря голу Игуаина
В матче 7-го тура "Интер" на своем поле проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2. Победу туринскому клубу принесли голы Дибалы и Игуаина. В составе миланцев отличился Мартинес.
Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, оттеснив "Интер" на вторую позицию.
"Интер" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Дибала, 4 - 0:1, Мартинес, 18 (с пенальти) - 1:1, Игуаин, 80 - 1:2
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Годин (Бастони, 54), Лукаку, Мартинес.
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Матюиди, Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески (Игуаин, 62), Дибала (Джан, 71), Роналду.
Не пропустите: "Болонья" - "Лацио" - 2:2, "Аталанта" - "Лечче" - 3:1, "Рома" - "Кальяри" - 1:1 (видеообзоры). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3