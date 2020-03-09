"Ювентус" обыграл "Интер" в Серии А

"Ювентус" обыграл "Интер" в матче 26-го тура чемпионата Италии.

В составе туринцев голами отметились Аарон Рэмзи и Пауло Дибала.

"Ювентус" - "Интер" - 2:0 (0:0)

Голы: Рэмзи, 54 - 1:0, Дибала, 67 - 2:0

"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 77), Бонуччи, Рэмзи, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 59), Роналду, Игуаин.

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Янг, Брозович, Кандрева (Гальярдини, 74), Барелла (Эриксен, 59), Весино, Мартинес, Лукаку (Санчес, 77).

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, "Интер" располагается на 3 месте.

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