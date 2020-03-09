"Ювентус" обыграл "Интер" в Серии А
"Ювентус" обыграл "Интер" в матче 26-го тура чемпионата Италии.
В составе туринцев голами отметились Аарон Рэмзи и Пауло Дибала.
"Ювентус" - "Интер" - 2:0 (0:0)
Голы: Рэмзи, 54 - 1:0, Дибала, 67 - 2:0
"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 77), Бонуччи, Рэмзи, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 59), Роналду, Игуаин.
"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Янг, Брозович, Кандрева (Гальярдини, 74), Барелла (Эриксен, 59), Весино, Мартинес, Лукаку (Санчес, 77).
"Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, "Интер" располагается на 3 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Фиорентина
|26
|30
|13
|Сассуоло
|24
|29
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|25
|16