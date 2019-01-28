"Ювентус" обыграл "Лацио" благодаря голу Роналду

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"Ювентус" обыграл "Лацио" благодаря голу Роналду

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле уступил "Ювентусу" со счетом 1:2. 

На 59-й минуте Эмре Джан отправил мяч в свои ворота, но вскоре положение уравнял Жоау Канселу. В концовке встрече победу "Ювентусу" принес Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

После матча "Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая ближайшего преследователя "Наполи" на 11 очков. "Лацио" остался на восьмой позиции.

"Лацио" – "Ювентус" - 1:2 (0:0)
Голы: Джан, 59 (автогол) - 1:0, Канселу, 74 - 1:1, Роналду, 88 (с пенальти) - 1:2

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Уоллес, Раду, Пароло, Милинкович-Савич, Лулич, Корреа, Луис Альберто, Лейва, Иммобиле.

"Ювентус": Шесны, Бонуччи (Кьеллини, 41), Алекс Сандро, Де Шильо, Ругани, Бентанкур, Джан, Матюиди (Бернардески, 60), Дуглас Коста (Канселу, 70), Дибала, Роналду.

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Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

Победный гол Роналду в видеообзоре матча "Лацио" - "Ювентус"

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