"Ювентус" обыграл "Милан" в Серии А

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"Ювентус" обыграл "Милан" в Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде победил "Милан" со счетом 3:1. Победу туринскому клубу принесли дубль Федерико Кьезы и гол Уэстона Маккенни. В составе миланцев единственный гол забил Давиде Калабрия.

"Ювентус", набрав 30 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 37 очками остался на первом месте.

"Милан" – "Ювентус" - 1:3 (1:1)
Голы: Кьеза, 18 - 0:1, Калабрия, 41 - 1:1, Кьеза, 62 - 1:2, Маккенни, 76 - 1:3

"Милан": Доннарумма, Тео, Кьер (Калулу, 81), Диогу Далот (Мальдини, 81), Калабрия (Конти, 81), Хеуге (Браим Диас, 67), Кессиэ, Кастильехо, Чалханоглу, Романьоли, Рафаэл Леау.

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Фработта, Данило, Бонуччи, Рэмзи (Бернардески, 74), Рабьо, Бентанкур (Артур, 74), Кьеза (Кулусевски, 63), Дибала (Маккенни, 64), Роналду.

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