"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей"

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"Ювентус" обыграл "Парму", "Интер" потерял очки в матче со "Специей"Фото: twitter.com/juventusfc

Представляем результаты матчей 32-го тура итальянской Серии А.

"Ювентус" - "Парма" 3:1

Голы: Бругман, 25 - 0:1, Алекс Сандро, 43 - 1:1, Алекс Сандро, 47 - 2:1, де Лигт, 68 - 3:1

"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, де Лигт, Бонуччи, Данило, Артур (Бернардески, 87), Бентанкур (Рабьо, 74), Маккенни (Рэмзи, 74), Куадрадо (Кулусевски, 74), Дибала (Мората, 84), Роналду.

"Парма": Коломби, Осорио, Лорини, Бани, Пеццелла (Бюси, 81), Бругман (Эрнани, 71), Грасси, Ман (Карамо, 81), Куртич, Жервиньо (Михэилэ, 62), Пелле (Корнелиус, 62).


"Специя" - "Интер" 1:1

Голы: Фариас, 12 - 1:0, Перишич, 39 - 1:1

"Специя": Проведель, Маркицца (Делль`Орко, 79), Феррер (Виньяли, 46), Исмайли, Терци, Маджоре (Лео Сена, 84), Риччи, Эстевес, Агудело, Пикколи (Галабинов, 62), Фариас (Джаси, 79).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Врей, Хакими, Брозович, Перишич (Янг, 73), Эриксен (Санчес, 74), Барелла, Мартинес, Лукаку.  


"Удинезе" - "Кальяри" 0:1

Гол: Жоао Педро (пен), 55 - 0:1

"Удинезе": Муссо, Молина, Бонифаци, Нюйтинк (Браф, 79), Ларсен (Аувеян, 86), Уолас, Арслан, Форестьери (Несторовски, 60), Перейра (Льоренте, 86), Родриго Бекао, Окака Чука.

"Кальяри": Викарио, Чеппителли, Годин, Карбони, Асамоа, Марин (Дзаппа, 87), Нандес, Дейола (Данкан, 78), Наингголан, Жоао Педро (Симеоне, 78), Паволетти (Ругани, 90).


"Болонья" - "Торино" 1:1

Голы: Барроу, 25 - 1:0, Мандрагора, 58 - 1:1

"Болонья": Скорупски, Сумаоро, Ларангейра, Мбайе, Дейкс (де Сильвестри, 55), Поли (Схаутен, 56), Сориано, Орсолини, Домингес (Бальдурссон, 9; Сванберг, 56), Сансоне (Ольсен, 83), Барроу.

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Иццо, Нкулу, Родригес (Ансальди, 65), Ринкон (Лукич, 72), Мандрагора, Верди (Базелли, 65), Бремер, Дзадза, Белотти (Санабрия, 72).


"Кротоне" - "Сампдория" 0:1

Гол: Квальярелла, 53 - 0:1

"Кротоне": Кордац, Педру Перейра (Ди Кармине, 64), Магальян, Джиджи (Ривьер, 89), Реца, Эдуардо Энрике, Чигарини (Молина, 64), Жуниор Мессиас, Дзанеллато, Луперто (Големич, 63), Нванкво.

"Сампдория": Аудеро, Феррари, Тонелли, Ауджелло, Колли, Янкто (Дамсгор, 86), Торсбю, Кандрева, Адриен Силва, Куальярелла (Кейта Бальде, 89), Габбьядини (Лерис, 89).


"Дженоа" - "Беневенто" 2:2

Голы: Виола (пен), 5 - 0:1, Пандев, 11 - 1:1, Лападула, 15 - 1:2, Пандев, 21 - 2:2

"Дженоа": Перин, Кришито, Масьелло, Бираски (Гольданига, 78), Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Стротман (Бехрами, 78), Зайц, Пандев (Пьяца, 71), Дестро (Шомуродов, 71).

"Беневенто": Монтипо, Барба, Туйя (Кальдирола, 35), Глик, Депаоли, Хетемай, Ионицэ (Дабо, 78), Виола (Скьяттарелла, 87), Импрота, Гайч (Инсинье, 78), Лападула (Ди Серио, 87).

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