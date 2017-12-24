"Ювентус" обыграл "Рому" и продолжил погоню за "Наполи"
Матч в Турине, где "Ювентус" сразился с "Ромой" закрывал программу 18 тура Серии А. "Ювентус" в случае победы продолжал погоню за "Наполи" и отрывался от "Интера", который переживает спад, проиграв вторую игру подряд. Соперник был серьезный, однако "Рома" в текущем сезоне уже проигрывала "Наполи" и "Интеру" на своем поле, поэтому фанаты "Ювентуса" были полны оптимизма.
"Ювентус" с первых минут завладел инициативой и мог забить уже в дебюте встречи. Игуаин вывел Куадрадо на вратаря, но колумбиец замешкался и упустил момент для удара. Подоспевшие защитники выудили его отдавать пас на Хедиру, которому также не дали прицельно пробить по воротам. "Рома" ответила на это несколькими забросами на Джеко, но боснийский форвард в створ не попадал. В большинстве же своем римляне оборонялись и за весь тайм имели только один момент, когда Эль-Шаарави в упор пробивал после прострела Перотти, но попал прямо во вратаря.
Хозяева в большей степени атаковали флангами, рассчитывая на навесы (Игуаин и Манджукич пробили мимо ворот, а Куадрадо не сумел дотянуться до мяча), и в итоге сумели забить именно благодаря подаче. После розыгрыша углового Кьеллини головой расстреливал ворота, но Алиссан вытащил тяжелейший мяч, тут же Бенатия с нескольких метров отправил игровой снаряд в перекладину, от которой "круглый" отлетел обратно к защитнику, и Мехди со второй попытки отправил его в сетку. Через несколько минут Игуаин мог удвоить счет после ошибки Фацио, но пробил слабо, дав шанс Алиссону спасти свою команду. "Рома" была вынуждена активизироваться, но ничего толкового у ворот Щестны придумать не смогла.
В начале второго тайма вновь едва не забил Игуаин, в касание отправив мяч на трибуны после заброса из глубины поля. Следом с нескольких метров во вратаря пробил Матюиди, замыкавший фланговый прострел Пьянича. Тренер "Ромы" попытался изменить игру своей команды заменами, выпустив Шика и Пеллегрини, но расстановка сил не изменилась. "Ювентус" продолжал владеть инициативой, римляне же вообще не могли попасть в створ ворот. Туринцы дали своему сопернику только один шанс в самой концовке, но те им не воспользовались: Кьеллини не попал по мячу в собственной штрафной, тот отлетел к Флоренци, но Алессандро с нескольких метров пробил в перекладину. А уже в компенсированное время каркас ворот сыграл и за "Рому", не дав отличиться Пьяничу.
"Ювентус" одержал победу в принципиальном матче и продолжил погоню за "Наполи", "Рома" же осталась на четвертом месте, упустив возможность опередить "Интер".
"Ювентус" – "Рома" 1:0
Гол: Бенатия, 18
"Ювентус": Щестны, Барцальи, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди (Маркизио, 79), Куадрадо (Бернардески, 76), Манджукич, Игуаин.
"Рома": Алиссон, Флоренци, Фацио, Манолас, Коларов, Строотман (Пеллегрини, 71), Де Росси (Ундер, 85), Наинголлан, Перотти, Джеко, Эль-Шаарави (Шик, 67).
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
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