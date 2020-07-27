"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд

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"Ювентус" обыграл "Сампдорию" и стал чемпионом Италии в 9-й раз подряд

"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голами отметились Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.

"Ювентус" - "Сампдория" - 2:0

Голы: Роналду, 45+7 - 1:0, Бернардески, 67 - 2:0.

"Ювентус": Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт (Ругани, 78), Бонуччи, Данило (Бернардески, 29), Рабьо, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 78), Куадрадо, Дибала (Игуаин, 40), Роналду.

"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Шабо (Лерис, 22), Ауджелло, Депаоли, Янкто (Габбьядини, 73), Торсбю, Рамирес, Линетти, Йосида, Куальярелла.

"Ювентус" благодаря этой победе в 9-й раз подряд оформил чемпионство Италии.

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