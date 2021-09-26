"Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" в седьмом туре Серии А на своем поле обыграл "Сампдорию".

"Ювентус" - "Самподрия" - 3:2

Голы: Дибала, 10 - 1:0, Бонуччи (пенальти) 43 - 2:0, Йосида, 44 - 2:1, Локателли, 57 - 3:1, Кандрева, 84 - 3:2.

"Ювентус" - Перин, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Кьеза (Кьеллини, 70), Мората, Дибала (Кулусевски, 22), Бернардески (Рэмзи, 70).

"Сампдория" - Аудеро, Депаоли (Дамсгор, 59), Берешиньски, Йосида, Колли, Мурру (Ауджелло, 59), Кандрева, Экдаль (Адриен Силва, 59), Торсбю, Куальярелла, Капуто (Торрегросса, 70).

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