"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в Серии А

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"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

"Ювентус" сыграл вничью "Торино" в матче 26-го тура Серии А.

"Ювентус" - "Торино" - 1:1

Голы: де Лигт, 13 - 1:0, Белотти, 62 - 1:1.

"Ювентус" - Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Артур, 74), Закария, Куадрадо, Мората, Дибала (Маккенни, 54), Влахович (Кин, 74).

"Торино" - Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 80), Родригес, Джиджи, Бремер, Войвода, Брекало (Пьяца, 75), Лукич, Мандрагора, Побега, Белотти (Санабрия, 79).

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