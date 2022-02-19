"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" в Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен
"Ювентус" сыграл вничью "Торино" в матче 26-го тура Серии А.
"Ювентус" - "Торино" - 1:1
Голы: де Лигт, 13 - 1:0, Белотти, 62 - 1:1.
"Ювентус" - Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 46), Рабьо, Локателли (Артур, 74), Закария, Куадрадо, Мората, Дибала (Маккенни, 54), Влахович (Кин, 74).
"Торино" - Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 80), Родригес, Джиджи, Бремер, Войвода, Брекало (Пьяца, 75), Лукич, Мандрагора, Побега, Белотти (Санабрия, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17