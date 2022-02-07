"Ювентус" обыграл "Верону" благодаря голам двух новичков

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Верону" со счетом 2:0.

Победу туринскому клубу принесли голы Душана Влаховича и Дениса Закарии. Оба игрока пришли в клуб в зимнее трансферное окно.

"Ювентус", набрав 45 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 33 очками осталась на девятой позиции.

"Ювентус" – "Верона" - 2:0 (1:0)

Голы: Влахович, 13 - 1:0, Закария, 61 - 2:0

"Ювентус": Щесны, Данило, Кьеллини (Ругани, 75), де Лигт, Де Шильо, Рабьо, Закария (Маккенни, 83), Артур, Мората (Кин, 83), Дибала (Куадрадо, 75), Влахович.

"Верона": Монтипо, Депаоли, Чеккерини (Рецос, 72), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович, Велозу (Бесса, 46), Тамез, Барак (Калинич, 72), Илич (Прашелик, 84), Лазанья.

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