"Ювентус" обыграл "Верону" благодаря голам двух новичков
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Верону" со счетом 2:0.
Победу туринскому клубу принесли голы Душана Влаховича и Дениса Закарии. Оба игрока пришли в клуб в зимнее трансферное окно.
"Ювентус", набрав 45 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 33 очками осталась на девятой позиции.
"Ювентус" – "Верона" - 2:0 (1:0)
Голы: Влахович, 13 - 1:0, Закария, 61 - 2:0
"Ювентус": Щесны, Данило, Кьеллини (Ругани, 75), де Лигт, Де Шильо, Рабьо, Закария (Маккенни, 83), Артур, Мората (Кин, 83), Дибала (Куадрадо, 75), Влахович.
"Верона": Монтипо, Депаоли, Чеккерини (Рецос, 72), Гюнтер, Казале (Шутало, 84), Лазович, Велозу (Бесса, 46), Тамез, Барак (Калинич, 72), Илич (Прашелик, 84), Лазанья.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17