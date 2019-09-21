"Ювентус" обыграл "Верону" в матче 4-го тура Серии А (видео голов)

"Ювентус" обыграл "Верону" в матче 4-го тура чемпионата Италии.

В составе туринцев голами отметились полузащитник Аарон Рэмзи и нападающий Криштиану Роналду, реализовав пенальти.

"Ювентус" - "Верона" - 2:1 (1:1)

Голы: Велозу, 20 - 0:1, Рэмзи, 31 - 1:1, Роналду, 49 (пенальти) - 2:1

"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, Демирал, Данило, Бонуччи, Рэмзи (Хедира, 61), Матюиди, Бентанкур (Пьянич, 51), Куадрадо, Дибала (Игуаин, 72), Роналду.

"Верона": Сильвестри, Кумбула, Гюнтер, Ррахмани, Фараони, Велозу, Лазович, Верре (Пессина, 59), Амрабат, Дзакканьи (Тутино, 73), Ди Кармине

"Ювентус" после 4 матчей расположился на 1 месте в турнирной таблице Серии А, набрав 10 баллов. "Верона" с 4 очками занимает 12 позицию.

Видео голов:

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