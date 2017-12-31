"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче года

В заключительном матче 2017 года в Серии А "Ювентус" встретился с аутсайдером "Вероной", которая совсем недавно разгромила "Милан" и теперь намеревалась удачно сыграть и с чемпионом страны. Туринцы же вряд ли думали о потере очков, они активно начали игру и забили уже на шестой минуте. Сначала момент упустил Хедира, выстреливший с разворота мимо ворот, уже в следующей атаке немец снова завершал комбинацию, но на этот раз попал во вратаря, однако оплошность партнера по команде исправил Матюиди, добивший мяч в ворота.

"Ювентус" продолжил владеть инициативой, хозяева же никак не могли прийти в себя, они часто теряли мяч и едва переходили центр поля. Лишь раз за счет индивидуальных действий Верде им удалось уколоть соперника. Даниэле промчался по левому флангу, приблизился к штрафной, сместился в центр, а затем закручивал мяч в правый угол – игровой снаряд пролетел рядом со штангой. Туринцы же время от времени пристреливались, но Николасу больших проблем не доставляли. Только перед самым перерывом Игуаин мог удвоить счет, когда откликнулся на прострел Матюиди, однако с нескольких метров пробил прямо во вратаря.

Преимущество "Ювентуса" сохранилось и в начале второй половины игры, однако это не помешало хозяевам сравнять счет на 60 минуте. Матюиди обрезался на своей половине поля, отдав неточный поперечный пас, прибежавший в атаку защитник Касерес сделал перехват, а затем точно пробил с дальней дистанции в левый угол.

После забитого мяча "Верона" окопалась у собственных ворот, решив просидеть полчаса в обороне. Это в итоге стало главной ошибкой хозяев поля. "Ювентус" тут же обложил штрафную соперника, и защита "Вероны" не выдержала. Лихтштайнер подключился к атаке, от лицевой он прострелил в центр штрафной с правого края, а Дибала в касание отправил мяч в ворота. А уже через шесть минут аргентинец поставил эффектную точку в этой игре. Дибала совершил сольный проход с центра поля, уйдя от четырех соперников, а затем точно пробил в левый угол.

Мог Дибала оформить и хет-трик за 10 минут, но с его третьей попыткой справился Николас. вытащивший мяч из девятки. "Ювентус" продолжил давить, забил и четвёртый гол на последних минутах, однако Игуаин отправил мяч в сетку уже из офсайда, что не осталось незамеченным арбитром, но и без этого туринцы добыли достаточно уверенную победу и продолжили преследование "Наполи".

"Верона" – "Ювентус" 1:3

Голы: Матюиди, 6 – 0:1; Касерес, 60 – 1:1; Дибала, 72 – 1:2; Дибала, 78 – 1:3

"Верона": Николас, Феррари, Караччоло, Эрто, Касерес, Ромуло, Бухель, Зукулини, Верде, Бесса, Кин.

"Ювентус": Щесты, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Бентакур (Бернардески, 46), Хедира, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Вячеслав Горбачев

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