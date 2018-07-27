"Ювентус" оценивает возможность подписания защитника "Барселоны"

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"Ювентус" оценивает возможность подписания защитника "Барселоны"Туринский "Ювентус" оценивает возможность подписания защитника каталонской "Барселоны" Люки Диня, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, "старая синьора" будет готова сделать предложение по 25-летнему беку "сине-гранатовых", если она потеряет этим летом одного из лидеров своей обороны Алекса Сандро.

В прошлом сезоне Динь забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, "Ювентус" принял важное решение в отношении Пьянича. | soccernews.ru

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