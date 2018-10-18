Туринский "Ювентус" оценивает возможность приобретения форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, информирует The Sun.

По сведениям издания, "старая синьора" может воспользоваться недовольством 20-летнего нападающего на "Олд Траффорд", где он не получает стабильной игровой практики, и предпринять попытку его подписать.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 1 мяч в 7 играх за "Манчестер Юнайтед". Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru