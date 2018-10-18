"Ювентус" оценивает возможность приобретения форварда "Манчестер Юнайтед"

Теги ювентусмаркус рэшфордманчестер юнайтед

"Ювентус" оценивает возможность приобретения форварда "Манчестер Юнайтед"Туринский "Ювентус" оценивает возможность приобретения форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда, информирует The Sun.

По сведениям издания, "старая синьора" может воспользоваться недовольством 20-летнего нападающего на "Олд Траффорд", где он не получает стабильной игровой практики, и предпринять попытку его подписать.

В текущем сезоне Рэшфорд забил 1 мяч в 7 играх за "Манчестер Юнайтед". Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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