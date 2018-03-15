"Ювентус" одержал девятую подряд в Серии А без пропущенных голов

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"Ювентус" одержал девятую подряд в Серии А без пропущенных голов

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Аталанту" со счетом 2:0.

Эта победа стала для туринского клуба 12-й подряд в Серии А.

Кроме того, "Юве" на протяжении девяти поединков кряду не пропускает голов.

В последний раз туринцев сумела огорчить "Верона" в матче, который состоялся 30 декабря. Впрочем "Юве" все равно победил - 3:1.

Не пропустите: "Ювентус" обыграл "Аталанту" и оторвался от "Наполи". | http://soccernews.ru

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