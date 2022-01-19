"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Италии туринский "Ювентус" на своем поле разгромил генуэзскую "Сампдорию" со счетом 4:1.
Победу хозяевам принесли голы Хуана Куадрадо, Даниэле Ругани, Пауло Дибалы и Альваро Мораты. В составе гостей отличился Андреа Конти.
"Ювентус" – "Сампдория" - 4:1 (1:0)
Голы: Куадрадо, 25 - 1:0, Ругани, 52 - 2:0, Конти, 63 - 2:1, Дибала, 67 - 3:1, Мората, 77 (с пенальти) - 4:1
"Ювентус": Перин, Де Шильо, Данило (Кьеллини, 62), Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо (Аке, 75), Рабьо, Локателли, Артур (Бентанкур, 75), Кулусевски (Дибала, 62), Мората (Кайо Жорже, 79).
"Сампдория": Фальконе, Конти (Кандрева, 64), Берешиньски, Мурру, Маньяни, Ауджелло, Дрэгушин, Ринкон, Торсбю (Роналду Виейра, 64), Аскильдсен, Капуто, Торрегросса (Габбьядини, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17