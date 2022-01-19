"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии

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"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Италии туринский "Ювентус" на своем поле разгромил генуэзскую "Сампдорию" со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Хуана Куадрадо, Даниэле Ругани, Пауло Дибалы и Альваро Мораты. В составе гостей отличился Андреа Конти.

"Ювентус" – "Сампдория" - 4:1 (1:0)
Голы: Куадрадо, 25 - 1:0, Ругани, 52 - 2:0, Конти, 63 - 2:1, Дибала, 67 - 3:1, Мората, 77 (с пенальти) - 4:1

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Данило (Кьеллини, 62), Ругани, Алекс Сандро, Куадрадо (Аке, 75), Рабьо, Локателли, Артур (Бентанкур, 75), Кулусевски (Дибала, 62), Мората (Кайо Жорже, 79).

"Сампдория": Фальконе, Конти (Кандрева, 64), Берешиньски, Мурру, Маньяни, Ауджелло, Дрэгушин, Ринкон, Торсбю (Роналду Виейра, 64), Аскильдсен, Капуто, Торрегросса (Габбьядини, 64).

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