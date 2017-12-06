"Ювентус" одержал победу над "Олимпиакосом" и завоевал путевку в плей-офф

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" на выезде победил "Олимпиакос" и вышел в 1/8 финала турнира. Победу туринцам принесли голы Хуана Куадрадо и Федерико Бернардески.

"Олимпиакос" – "Ювентус" - 0:2 (0:1)

Голы: Куадрадо, 15 - 0:1, Бернардески, 89 - 0:2

"Олимпиакос": Прото, Энгельс, Эльабделлауи, Николау, Кутрис, Ромао, Тахцидис, Пардо, Оджиджа-Офоэ (Фортунис, 62), Себа (Марин, 46), Джурджевич (Бен-Набуан, 71).

"Ювентус": Щесны, Бенатия, Алекс Сандро, Де Шильо, Бардзальи (Ругани, 70), Куадрадо (Бернардески, 84), Матюиди, Хедира, Дуглас Коста, Дибала (Пьянич, 62), Игуаин.

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