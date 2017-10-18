"Ювентус" одержал волевую победу над "Спортингом"

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" на своем поле победил "Спортинг". Все голы в этом матче забивали игроки итальянского клуба. Сначала в свои ворота забил Алекс Сандро, но затем победу "Юве" принесли Миралем Пьянич и Марио Манджукич.

"Ювентус" Италия – "Спортинг" Португалия - 2:1 (1:1)

Голы: Алекс Сандро, 12 (автогол) - 0:1, Пьянич, 29 - 1:1, Манджукич, 84 - 2:1

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Бенатия (Бардзальи, 46), Алекс Сандро, Стураро (Дуглас Коста, 84), Куадрадо, Хедира (Матюиди, 62), Пьянич, Манджукич, Дибала, Игуаин.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Сильва, 77), Пиччини, Матье, Фернандеш, Батталья (Думбия, 87), Желсон Мартинш (Пальинья, 76), Вильям Карвалью, Акунья, Дост. но

Положение команд: Барселона - 9, Ювентус - 6, Спортинг - 3, Олимпиакос - 0.

Не пропустите: Первое швейцарское поражение: ЦСКА уступил "Базелю". | http://soccernews.ru