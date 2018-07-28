"Ювентус" одолел "Бенфику" в матче Международного кубка чемпионов
В матче Международного кубка чемпионов "Ювентус" победил "Бенфику". В основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее были "бьянконери".
"Бенфика" (Португалия) – "Ювентус" (Италия) - 1:1, по пенальти - 2:4
Голы: Гримальдо, 65 - 1:0, Клеменца, 84 - 1:1.
"Бенфика": Влаходимос, Конти, Гримальдо (Юри Рибейру, 67), Андре Алмейда (Эбуэхи, 67), Жардел (Диаш, 46), Жедсон Фернандеш (Самарис, 82), Фейса (Паркс, 67), Сальвио (Рафа Силва, 67), Пицци (Алфа Семеду, 46), Серви (Жоау Секейра, 67), Феррейра (Кастильо, 41; Жонас, 67).
"Ювентус": Щесны (Перин, 46), Кальдара (Барцальи, 62), Беруатто (Алекс Сандро, 46), Жоау Канселу (Фаджоли, 62), Кьеллини (Ругани, 46), Маркизио (Фернандес, 62), Пьянич (Джан, 46), Матеус Перейра (Де Шильо, 46), Хедира (Бенатия, 63), Бернардески (Клеменца, 72), Фавилли (Бельтраме, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21