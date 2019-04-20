"Ювентус" одолел "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

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"Ювентус" одолел "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

В рамках 33-го тура Серии А "Ювентус" на своём поле выиграл у "Фиорентины" со счётом 2:1.

"Фиалки" вышли вперёд на 6-й минуте усилиями Николы Миленковича, однако ещё до перерыва Алекс Сандро восстановил паритет. Решающим же стал автогол Хермана Пеццельи в начале второго тайма.

Благодаря этой победе "старая синьора" стала недосягаемой для конкурентов и в восьмой раз подряд завоевала титул чемпиона Италии.

"Ювентус" – "Фиорентина" - 2:1

Голы: Миленкович, 6 - 0:1, Алекс Сандро, 37 - 1:1, Пеццелья, 53 (автогол) - 2:1.

"Ювентус": Щесны, Ругани, Бонуччи, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Матюиди, Джан, Куадрадо (Де Шильо, 87), Пьянич (Бентанкур, 65), Бернардески (Кин, 74), Роналду.

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Чеккерини, Пеццелья, Ганцко, Дабо, Бенасси (Жерсон, 73), Кьеза (Муриэль, 66), Верету, Миральяс (Фернандеш, 80), Симеоне.

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