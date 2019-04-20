"Ювентус" одолел "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
В рамках 33-го тура Серии А "Ювентус" на своём поле выиграл у "Фиорентины" со счётом 2:1.
"Фиалки" вышли вперёд на 6-й минуте усилиями Николы Миленковича, однако ещё до перерыва Алекс Сандро восстановил паритет. Решающим же стал автогол Хермана Пеццельи в начале второго тайма.
Благодаря этой победе "старая синьора" стала недосягаемой для конкурентов и в восьмой раз подряд завоевала титул чемпиона Италии.
"Ювентус" – "Фиорентина" - 2:1
Голы: Миленкович, 6 - 0:1, Алекс Сандро, 37 - 1:1, Пеццелья, 53 (автогол) - 2:1.
"Ювентус": Щесны, Ругани, Бонуччи, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Матюиди, Джан, Куадрадо (Де Шильо, 87), Пьянич (Бентанкур, 65), Бернардески (Кин, 74), Роналду.
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Чеккерини, Пеццелья, Ганцко, Дабо, Бенасси (Жерсон, 73), Кьеза (Муриэль, 66), Верету, Миральяс (Фернандеш, 80), Симеоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14