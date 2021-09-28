"Ювентус" огласил диагнозы Дибалы и Мораты

Фото твиттер "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" опубликовал заявление о травмах форвардов Пауло Дибалы и Альваро Мораты.

Оба футболиста смогут играть только после паузы на матчи сборных, то есть они не помогут "старой синьоре" в поединке с "Челси" в Лиге Чемпионов и в дерби с "Торино" в Серии А.

У аргентинца диагностировано растяжение полусухожильной мышцы бедра, а у испанца - повреждение задней поверхности бедра.

В текущем сезоне Дибала забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 6 играх, а Мората отличился 3 голами и 1 результативной передачей в 7 матчах.

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