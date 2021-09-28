"Ювентус" огласил диагнозы Дибалы и Мораты
Фото твиттер "Ювентуса"
Туринский "Ювентус" опубликовал заявление о травмах форвардов Пауло Дибалы и Альваро Мораты.
Оба футболиста смогут играть только после паузы на матчи сборных, то есть они не помогут "старой синьоре" в поединке с "Челси" в Лиге Чемпионов и в дерби с "Торино" в Серии А.
У аргентинца диагностировано растяжение полусухожильной мышцы бедра, а у испанца - повреждение задней поверхности бедра.
В текущем сезоне Дибала забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 6 играх, а Мората отличился 3 голами и 1 результативной передачей в 7 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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|17