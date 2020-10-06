"Ювентус" огласил заявку на Лигу Чемпионов
Пресс-служба туринского "Ювентуса" назвала заявочный список на Лигу Чемпионов сезона-2020/2021.
В список попали 23 футболиста. "Ювентус" в групповом этапе Лиги Чемпионов сыграет с "Барселоной", киевским "Динамо" и "Ференцварошем".
Заявка "Ювентуса" выглядит следующим образом:
Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта.
Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Маноло Портанова, Деян Кулушевски.
Нападающие: Криштиану Роналду, Альваро Мората, Пауло Дибала, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески.
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