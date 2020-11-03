"Ювентус" огласил заявку на матч ЛЧ с "Ференцварошем"
"Ювентус" опубликовал заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем".
В состав команды попал форвард Криштиану Роналду, пропустивший два первых матча Лиги Чемпионов из-за коронавируса. Также в строй вернулся Джорджо Кьеллини.
Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Джанлука Фработта, Алессандро Риччио.
Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Маноло Портанова, Деян Кулусевски.
Нападающие: Криштиану Роналду, Альваро Мората, Пауло Дибала.
Матч "Ювентус" - "Ференцварош" состоится завтра, 4 ноября. Начало игры - в 23:00 (мск).
А еще: Бернардески в скором времени покинет "Ювентус"| http://soccernews.ru
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