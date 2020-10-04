"Ювентус" огласил заявку на матч с "Наполи"

Тренерские штабы "Ювентуса" и "Наполи" огласили стартовые составы на матч 3-го тура Серии А против.

Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена из-за коронавируса. Несколько игроков "Наполи" сдали положительные тесты на Covid-19.

Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта.

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Родриго Бентанкур, Маноло Портанова, Ханс Николусси-Кавилья, Деян Кулушевски.

Нападающие: Криштиану Роналду, Альваро Мората, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Джакомо Вриони.

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