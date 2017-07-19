"Ювентус" опасается перехода Неймара в ПСЖ

Туринский "Ювентус" опасается перехода форварда каталонской "Барселоны" Неймара в стан французского ПСЖ.

Как информирует испанская пресса, руководство "старой сеньоры" видит в возможном трансфере бразильца угрозу расставания со своим нападающим Пауло Дибала, в котором "сине-гранатовые" видят идеальную замену для своего игрока. В случае же продажи Неймара у "Барсы" появится не только умопомрачительная сумма на всевозможные покупки, но и крайняя необходимость приобретения замены для него.

Напомним, отец Неймара таки встретится с президентом ПСЖ. | soccernews.ru