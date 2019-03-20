"Ювентус" опережает три клуба в борьбе за Дзаньоло

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"Ювентус" опережает три клуба в борьбе за Дзаньоло

Вингер "Ромы" Никола Дзаньоло может продолжить карьеру в "Ювентусе".

По сведениям Football Italia, "старая синьора" опережает "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Реал" в переговорах по игроку.

Отмечается, что "Юве" оценил 19-летнего таланта в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Дзаньоло провел 28 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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