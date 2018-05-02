"Ювентус" определил альтернативу Каррере, в случае ухода из клуба Аллегри



"Ювентус" проявляет интерес к Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб рассматривает кандидатуру специалиста в качестве возможного преемника нынешнему наставнику Массимилиано Аллегри, который может перебраться в Премьер-лигу.

Стоит отметить, что 58-летний Анчелотти ранее уже тренировал "Ювентус" с 1999 по 2001 годы и трижды занимал с клубом второе место в Серии А.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" также интересуется главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой.

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