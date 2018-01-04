"Ювентус" определил четыре кандидата в качестве замены Алексу Сандро

Туринский "Ювентус" определил четыре кандидата в качестве возможной замены своему защитнику Алексу Сандро, на которого претендует лондонский "Челси".

Так, по сведениям fichajes.com, в качестве альтернативных вариантов 26-летнему беку "старая сеньора" рассматривает Маттео Дармиана ("Манчестер Юнайтед"), Эмерсона Пальмери ("Рома"), Хосе Гайю ("Валенсия") и Симе Врсалько ("Атлетико").

Напомним, "Ювентус" обыграл "Торино" и вышел в полуфинал кубка Италии. | soccernews.ru