"Ювентус" определил четыре кандидата в качестве замены Алексу Сандро

Теги маттео дармианэмерсон пальмерихосе гайясиме врсалькоювентусалекс сандро

"Ювентус" определил четыре кандидата в качестве замены Алексу СандроТуринский "Ювентус" определил четыре кандидата в качестве возможной замены своему защитнику Алексу Сандро, на которого претендует лондонский "Челси".

Так, по сведениям fichajes.com, в качестве альтернативных вариантов 26-летнему беку "старая сеньора" рассматривает Маттео Дармиана ("Манчестер Юнайтед"), Эмерсона Пальмери ("Рома"), Хосе Гайю ("Валенсия") и Симе Врсалько ("Атлетико").

Напомним, "Ювентус" обыграл "Торино" и вышел в полуфинал кубка Италии. | soccernews.ru

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