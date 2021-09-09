"Ювентус" определил четыре трансферные цели на лето 2022 года

1 Теги ювентусдушан влаховичрайан гравенберчбубакар камараджакомо распадоритрансферы

"Ювентус" определил четыре трансферные цели на лето 2022 года

Туринский "Ювентус" уже планирует следующую летнюю трансферную кампанию, пишет Tuttosport.

По информации источника, главной целью "старой синьоры" остаётся нападающий "Фиорентины" Душан Влахович.

Также в шорт-лист итальянского клуба входят Джакомо Распадори ("Сассуоло"), Райан Гравенберч ("Аякс") и Бубакар Камара ("Марсель").

Минувшим летом "Ювентус" потратил на усиление состава 36 миллионов евро.

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