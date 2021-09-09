"Ювентус" определил четыре трансферные цели на лето 2022 года
Туринский "Ювентус" уже планирует следующую летнюю трансферную кампанию, пишет Tuttosport.
По информации источника, главной целью "старой синьоры" остаётся нападающий "Фиорентины" Душан Влахович.
Также в шорт-лист итальянского клуба входят Джакомо Распадори ("Сассуоло"), Райан Гравенберч ("Аякс") и Бубакар Камара ("Марсель").
Минувшим летом "Ювентус" потратил на усиление состава 36 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17