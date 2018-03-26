"Ювентус" определил две альтернативы Эмре Джану

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"Ювентус" определил две альтернативы Эмре Джану

Туринский "Ювентус" определил две альтернативы полузащитнику "Ливерпуля" Эмре Джану, сообщает британская пресса.

Если следующим летом "бьянконери" не сумеют подписать 24-летнего немца, то клуб переключит внимание на Муссу Дембеле ("Тоттенхэм") или Аарона Рэмзи ("Арсенал").

В этом сезоне 30-летний Дембеле сыграл за "Тоттенхэм" 34 матча, результативными действиями не отличался. В активе 27-летнего Рэмзи 23 игры в составе "Арсенала", 7 голов и 9 ассистов. 

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
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20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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