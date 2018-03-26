"Ювентус" определил две альтернативы Эмре Джану

Туринский "Ювентус" определил две альтернативы полузащитнику "Ливерпуля" Эмре Джану, сообщает британская пресса.

Если следующим летом "бьянконери" не сумеют подписать 24-летнего немца, то клуб переключит внимание на Муссу Дембеле ("Тоттенхэм") или Аарона Рэмзи ("Арсенал").

В этом сезоне 30-летний Дембеле сыграл за "Тоттенхэм" 34 матча, результативными действиями не отличался. В активе 27-летнего Рэмзи 23 игры в составе "Арсенала", 7 голов и 9 ассистов.

Не пропустите: На Рабьо претендует еще один европейский топ-клуб. | http://soccernews.ru