"Ювентус" определил две трансферные цели на лето

Туринский "Ювентус" определил две трансферные цели на грядущее лето, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "бьянконери" хотят подписать полузащитника ПСЖ Марко Верратти и нападающего "Челси" Альваро Морату.

Стоит отметить, что в случае с испанцем речь, скорее всего, будет идти об аренде с обязательством выкупа.

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