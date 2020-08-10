"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Пирло в молодёжной команде

Туринский "Ювентус" ищет нового наставника для молодёжной команды U-23, пишет журналист Николо Скира.

По его информации, клубом рассматриваются кандидатуры Фабио Гроссо и Андреа Барцальи.

Ранее молодёжку "старой синьоры" возглавлял Андреа Пирло, которого в субботу назначили на пост главного тренера основной команды.

Напомним, что Гроссо остаётся безработным с декабря 2019 года после увольнения из "Брешии", а Барцальи до недавнего времени входил в тренерский штаб Маурицио Сарри в "Ювентусе".

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