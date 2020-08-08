"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Сарри
Стало известно, кто может возглавить туринский "Ювентус" вместо уволенного сегодня Маурицио Сарри.
По информации Sky Sports Italia, на пост главного тренера "старой синьоры" пока претендуют только два специалиста.
Речь идёт о наставнике молодёжной команды "Ювентуса" Андреа Пирло и рулевом "Лацио" Симоне Индзаги.
Напомним, что "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Лионом", поэтому сезон для команды уже завершён.
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Официально: Сарри покинул "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17