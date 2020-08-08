"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Сарри

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"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Сарри

Стало известно, кто может возглавить туринский "Ювентус" вместо уволенного сегодня Маурицио Сарри.

По информации Sky Sports Italia, на пост главного тренера "старой синьоры" пока претендуют только два специалиста.

Речь идёт о наставнике молодёжной команды "Ювентуса" Андреа Пирло и рулевом "Лацио" Симоне Индзаги.

Напомним, что "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Лионом", поэтому сезон для команды уже завершён.

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Kireman

Пирло это совсем интересно

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