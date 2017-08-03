"Ювентус" определил двух звездных кандидатов на замену Дибале

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"Ювентус" определил двух звездных кандидатов на замену ДибалеТуринский "Ювентус" определил двух звездных кандидатов на замену своему форварду Пауло Дибале, который может перебраться в каталонскую "Барселону".

Как информирует La Stampa, в случае ухода своего ключевого нападающего, "старая сеньора" намерена предпринять попытки подписать полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса или его коллегу по амплуа из французского ПСЖ Марко Верратти.

Напомним, "Ювентус" не спешит оформлять два входящих трансфера, так как ожидает предложения по Дибале от "Барселоны". | soccernews.ru

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