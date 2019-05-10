"Ювентус" определил ещё одного кандидата на замену Аллегри

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"Ювентус" определил ещё одного кандидата на замену Аллегри

Туринский "Ювентус" продолжает поиск нового главного тренера на случай ухода Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что "старая синьора" выбирает между Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Леонарду Жардимом ("Монако").

Однако, по информации Sportmediaset, в шорт-листе клуба есть ещё одно громкое имя - это наставник сборной Франции Дидье Дешам.

Стоит отметить, что 50-летний специалист уже возглавлял "Ювентус" в сезоне 2006/07, вывел команду в Серии А, после чего покинул свой пост из-за разногласий с руководством.

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