"Ювентус" определил ещё одного кандидата на замену Сарри

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"Ювентус" определил ещё одного кандидата на замену Сарри

Туринский "Ювентус" заинтересован в приглашении наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство "старой синьоры" верит, что именитый испанец принесёт команде долгожданную победу в Лиге Чемпионов.

Для достижения этой цели итальянский клуб готов предоставить новому тренеру карт-бланш.

Сейчас "Ювентус" возглавляет Маурицио Сарри, но его работой не очень довольны боссы "зебр". Ранее стало известно о возможном возвращении в Турин Массимилиано Аллегри.

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