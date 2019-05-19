"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето

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"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето

Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб определил 21-летнего итальянца, как главную трансферную цель на лето. Отмечается, что на трансфере игрока настаивает спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Контракт Кьезы с "фиалками" действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Кьезы 12 голов и 9 результативных передач в 39 играх.

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