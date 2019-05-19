"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето
Вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в сферу интересов "Ювентуса".
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб определил 21-летнего итальянца, как главную трансферную цель на лето. Отмечается, что на трансфере игрока настаивает спортивный директор клуба Фабио Паратичи.
Контракт Кьезы с "фиалками" действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Кьезы 12 голов и 9 результативных передач в 39 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Рома
|37
|63
|6
|Милан
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Кальяри
|37
|41
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Удинезе
|37
|40
|16
|Парма
|36
|38
|17
|Дженоа
|37
|37
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15