"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето

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"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может летом вернуться в туринский "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" сделала возвращение француза своей главной целью на летнее трансферное окно.

28-летний футболист в конце июня станет свободным агентом, если "красные дьяволы" не убедят его продлить контракт.

В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

Напомним, что хавбек уже выступал за "Ювентус" в период с 2012 по 2016 год.

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