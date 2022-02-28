"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето
Фото инстаграм Поля Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может летом вернуться в туринский "Ювентус", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "старая синьора" сделала возвращение француза своей главной целью на летнее трансферное окно.
28-летний футболист в конце июня станет свободным агентом, если "красные дьяволы" не убедят его продлить контракт.
В текущем сезоне Погба сыграл за "МЮ" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
Напомним, что хавбек уже выступал за "Ювентус" в период с 2012 по 2016 год.
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|27
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|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|11
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18