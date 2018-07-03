"Ювентус" определил хавбека "Барселоны" альтернативой Милинковичу-Савичу

Туринский "Ювентус" определился с альтернативой своей главной летней трансферной цели в лице полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям La Repubblica, в случае, если заполучить серба так и не получится, "старая синьора" будет готова предпринять попытки подписать хавбека каталонской "Барселоны" Паулиньо.

Напомним, "Реал" согласился продать Роналду "Ювентусу". | soccernews.ru