"Ювентус" определил хавбека "Барселоны" альтернативой Милинковичу-Савичу

Теги ювентуслациосергей милинкович-савичпаулиньобарселона

"Ювентус" определил хавбека "Барселоны" альтернативой Милинковичу-СавичуТуринский "Ювентус" определился с альтернативой своей главной летней трансферной цели в лице полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям La Repubblica, в случае, если заполучить серба так и не получится, "старая синьора" будет готова предпринять попытки подписать хавбека каталонской "Барселоны" Паулиньо.

Напомним, "Реал" согласился продать Роналду "Ювентусу". | soccernews.ru

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