"Ювентус" определил хавбека "Реала" альтернативой Милинковичу-Савичу

Теги ювентуссергей милинкович-савичматео ковачич

"Ювентус" определил хавбека "Реала" альтернативой Милинковичу-СавичуТуринский "Ювентус" определился с альтернативой своей главной летней трансферной цели в полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Calciomercato, в случае, если "старой синьоре" не удастся подписать серба, они будут готовы предпринять попытки заполучить в свои ряды хавбека мадридского "Реала" Матео Ковачича.

Напомним, форвард "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Ювентус". | soccernews.ru

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