"Ювентус" определил несколько кандидатур в качестве замены Аллегри

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"Ювентус" определил несколько кандидатур в качестве замены Аллегри

"Ювентус" проявляет интерес к двум тренерам в качестве возможной замены нынешнему наставнику Массимилиано Аллегри, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, приоритетным вариантом для туринского клуба является французский специалист Зинедин Зидан. Альтернативой Зидану являются Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Дидье Дешам (сборная Франции).

Нынешний контракт Аллегри с "Ювентусом" истекает летом 2020 года. Прошлым летом наставник уже мог покинуть "Юве" и перебраться в Премьер-лигу, но все-таки остался в итальянском клубе.

Не пропустите: Не могу быть ни в чем уверен: Аллегри оценил свои перспективы в "Ювентусе". | http://soccernews.ru

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