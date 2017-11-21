"Ювентус" определил трех кандидатов на усиление центра своей обороны

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"Ювентус" определил трех кандидатов на усиление центра своей обороныТуринский "Ювентус" определил трех кандидатов на усиление центра своей обороны, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, в шорт-лист "старой сеньоры" вошли: Алессио Романьоли ("Милан"), Хосе Мария Хименес ("Атлетико") и Тило Керер ("Шальке"). Приоритетными для себя вариантами "Юве" рассматривает приобретение кого-то из первых двух игроков.

Напомним, Дибала высказался о своем будущем. | soccernews.ru

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