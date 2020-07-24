"Ювентус" определил три трансферные цели на лето
Стало известно, кого хочет купить туринский "Ювентус" во время летнего трансферного окна.
По информации La Gazzetta dello Sport, у "старой синьоры" на сегодняшний день три цели.
Сообщается, что "Ювентус" хочет заполучить защитника Эмерсона, хавбека Жоржиньо (оба - "Челси") и нападающего Аркадиуша Милика ("Наполи").
Рыночная стоимость бразильца - 24 миллиона евро, итальянца - 52 миллиона, поляка - 32 миллиона.
Не пропустите: "Ювентус" нацелился на талантливого итальянца. | http://soccernews.ru
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|27
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|Эвертон
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|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|27
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