"Ювентус" определил три трансферные цели на лето

Стало известно, кого хочет купить туринский "Ювентус" во время летнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, у "старой синьоры" на сегодняшний день три цели.

Сообщается, что "Ювентус" хочет заполучить защитника Эмерсона, хавбека Жоржиньо (оба - "Челси") и нападающего Аркадиуша Милика ("Наполи").

Рыночная стоимость бразильца - 24 миллиона евро, итальянца - 52 миллиона, поляка - 32 миллиона.

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