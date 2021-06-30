"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду

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"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Роналду

Туринский "Ювентус" начал работу по поиску замены португальскому нападающему Криштиану Роналду, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб проявляет интерес к Габриэлу Жезусу ("Манчестер Сити"), Душану Влаховичу ("Фиорентина") и Мауро Икарди (ПСЖ).

Новый главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает приоритетным вариантом Жезуса, но трансфер не состоится в том случае, если Роналду решит остаться.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет сменить клуб. Форварда связывают с "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Реалом".

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