"Ювентус" определился с альтернативой де Лигту
"Ювентус" готовится к варианту, что им не удастся заполучить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.
По сведениям Tuttosport, альтернативным вариантом является Рубен Диас из "Бенфики". Ориентировочная сумма трансфера футболиста составляет 28 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Диаса две голевые передачи в 31 матче.
Напомним, что кроме "Ювентуса" интерес к де Лигту проявляют "Барселона", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|СПАЛ
|21
|21
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Дженоа
|20
|20
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8