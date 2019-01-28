"Ювентус" определился с альтернативой де Лигту

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"Ювентус" определился с альтернативой де Лигту

"Ювентус" готовится к варианту, что им не удастся заполучить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

По сведениям Tuttosport, альтернативным вариантом является Рубен Диас из "Бенфики". Ориентировочная сумма трансфера футболиста составляет 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Диаса две голевые передачи в 31 матче.

Напомним, что кроме "Ювентуса" интерес к де Лигту проявляют "Барселона", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал".

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