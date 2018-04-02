"Ювентус" определился с альтернативой Дибале

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"Ювентус" определился с альтернативой ДибалеТуринский "Ювентус" определился с кандидатом на замену своему форварду Пауло Дибале, который ближайшим летом может сменить команду.

Так, по сведениям sport.es, в случае расставания с 24-летним нападающим, "старая синьора" намерена предпринять попытки подписать вингера ПСВ из Эйндховена Ирвинга Лосано.

В нынешнем сезоне 22-летний мексиканец забил 16 мячей и сделал 10 результативных передач в 18 матчах за свой клуб.

Напомним, Симеоне рассказал подробности своей встречи с Дибалой. | soccernews.ru

комментарии
Лос-Ангелес

Он архентинец, деспоты

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Ювентино

сИньора господи ... ни ума ни фантазии. Да и уток хорош

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