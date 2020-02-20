"Ювентус" определился с альтернативой для Погба
Туринский "Ювентус" изучает альтернативные варианты усиления полузащиты на случай неудачи в переговорах по Полю Погба из "Манчестер Юнайтед".
По информации Tuttosport, в итальянском клубе всерьёз рассматривается кандидатура хавбека "Баварии" Тьяго Алькантары.
Сам испанец не против смены команды, поэтому шансы "старой синьоры" подписать его летом достаточно велики.
Рыночная стоимость 28-летнего Алькантары - 60 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 27 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|46
|2
|РБ Лейпциг
|22
|45
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|22
|36
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|21
|23
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16