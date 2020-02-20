"Ювентус" определился с альтернативой для Погба

Туринский "Ювентус" изучает альтернативные варианты усиления полузащиты на случай неудачи в переговорах по Полю Погба из "Манчестер Юнайтед".

По информации Tuttosport, в итальянском клубе всерьёз рассматривается кандидатура хавбека "Баварии" Тьяго Алькантары.

Сам испанец не против смены команды, поэтому шансы "старой синьоры" подписать его летом достаточно велики.

Рыночная стоимость 28-летнего Алькантары - 60 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 27 матчах.

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