"Ювентус" определился с альтернативой для Погба

Туринский "Ювентус" готовится к тому, что летом не удастся заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

На случай, если француз выберет другой вариант продолжения карьеры, "старая синьора" подыскала ему альтернативу.

По информации Calciomercato, речь идёт о хавбеке "Аякса" Донни ван де Беке, на которого также претендуют "Реал" и "МЮ".

В текущем сезоне 22-летний голландец забил 10 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах. Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

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