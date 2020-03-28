"Ювентус" определился с альтернативой для Погба
Туринский "Ювентус" готовится к тому, что летом не удастся заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
На случай, если француз выберет другой вариант продолжения карьеры, "старая синьора" подыскала ему альтернативу.
По информации Calciomercato, речь идёт о хавбеке "Аякса" Донни ван де Беке, на которого также претендуют "Реал" и "МЮ".
В текущем сезоне 22-летний голландец забил 10 голов и сделал 11 ассистов в 37 матчах. Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
Не пропустите: "Ювентус" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен игроками. | http://soccernews.ru
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|Милан
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|25
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|Парма
|25
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|Болонья
|26
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|11
|Сассуоло
|25
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|Кальяри
|25
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|Фиорентина
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|Дженоа
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|26
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