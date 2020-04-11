"Ювентус" определился с альтернативой для Погба

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"Ювентус" определился с альтернативой для Погба

Туринский "Ювентус" изучает альтернативные варианты усиления полузащиты на случай неудачи в переговорах по Полю Погба из "Манчестер Юнайтед".

По информации Goal.com, запасным сценарием для "старой синьоры" может стать подписание хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Стоит отметить, что сам Погба хочет перейти в "Ювентус", но сделке может помешать высокая стоимость француза.

25-летний Милинкович-Савич в текущем сезоне сыграл за "Лацио" 31 матч, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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