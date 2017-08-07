"Ювентус" определился с альтернативой Гараю

Теги ювентусэсекьель гарайродриго кайозенит санкт-петербург

"Ювентус" определился с альтернативой Гараю

Туринский "Ювентус" решил отказаться от трансфера защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "бьянконери" нашли более дешёвую альтернативу 30-летнему аргентинцу в лице Родриго Кайо из "Сан-Паулу".

Напомним, что этим летом 23-летнего бека пытался купить "Зенит", однако футболист не захотел переходить в питерский клуб.

Не пропустите: Строотман может перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов