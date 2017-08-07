"Ювентус" определился с альтернативой Гараю

Туринский "Ювентус" решил отказаться от трансфера защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "бьянконери" нашли более дешёвую альтернативу 30-летнему аргентинцу в лице Родриго Кайо из "Сан-Паулу".

Напомним, что этим летом 23-летнего бека пытался купить "Зенит", однако футболист не захотел переходить в питерский клуб.

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